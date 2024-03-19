Эксперты отмечают, что столица РФ всегда "славилась" нарушениями закона.

Жители Москвы призывного возраста, вероятно, вскоре станут невыездными. В российской столице уже этой весной призывникам могут запретить выезд из страны. Скорее всего, новый механизм ограничений коснется и мобилизованных. Об этом информирует "Можем объяснить".

"Электронные повестки начнут рассылать уже во время весеннего призыва, который стартует 1 апреля, подтвердили сегодня в Госдуме. На прошлой неделе в Москве появился "Единый пункт призыва", где начнут вести электронный реестр воинского учета. По данным правозащитников, туда уже свозят для оцифровки личные дела призывников со всей столицы", - говорится в сообщении.

Ресурс напоминает, что в апреле 2023 года в РФ был принят закон "об электронных повестках", который ввел новые ограничения: тем, кто получил повестку, помимо прочего, запретят покидать страну. Летом были приняты поправки, которые запрещают призывникам выезд за границу с того момента, когда повестка была направлена адресату.

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По словам руководителя правозащитной группы "Гражданин. Армия. Право" Сергея Кривенко, новые ограничения могут начать применять уже во время весеннего призыва 2024 года.

"Во время осеннего призыва 2023-го эти новые ограничения не использовали, хотя закон уже действовал. Возможно, все эти цифровые решения с ограничениями и запретами будут апробированы в Москве перед распространением их на всю страну, как когда-то было с ДЭГ (дистанционное электронное голосование - УНИАН)", - сказал он.

Отмечается, что пока непонятно, распространяется ли ограничение на выезд и другие карательные меры на повестки "для уточнения данных" и мобилизации. По мнению Кривенко, формулировка закона касается любых повесток, а председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее заявлял, что новые правила касаются всех военнообязанных.

Основатель "Школы призывника" Алексей Табалов утверждает: для такого эксперимента в рамках одной Москвы нет правовых оснований.

"По закону, электронные повестки должны заработать в связи с всероссийским цифровым реестром. Его пока нет, и отдельный столичный реестр не может подменить его. С другой стороны, Москва всегда "славилась" тем, что нарушала законы в области призыва, так что ничего нельзя исключать", - отметил эксперт.

Он добавил, что в случае мобилизации вопрос выезда регулируется другим законом.

"Там ограничение на выезд прямо предусмотрено для всех военнообязанных граждан с момента объявления мобилизации. Иначе говоря, ограничение уже действует с 21 сентября 2022 года. Только на практике его пока не применяли", - уточнил Табалов.

Скрытая мобилизация в РФ

Ранее адвокат, директор общественной организации "Восточная правозащитная группа" Вера Ястребова озвучила цифры скрытой мобилизации РФ на юге Украины. По ее словам, на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей захватчики проводят интенсивную скрытую мобилизацию мужчин, чтобы они воевали против Украины.

Как сказала правозащитница, в этих двух регионах оккупационные власти открыли так называемые отделы воинского учета. Только по состоянию на лето 2023 года в этих областях оккупанты взяли принудительно на учет 4,3 тысяч украинских мужчин.

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