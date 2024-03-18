Согласно изменениям в российской конституции, которые были внесены в срочном порядке в 2020 году, Путин может править еще два срока, до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

Получив новый шестилетний срок на выборах, президент РФ Владимир Путин находится на пути к тому, чтобы стать старейшим руководителем России, когда-либо действовавшим на посту президента.

Как отмечает The Times, если он останется у власти до октября 2028 года, когда ему исполнится 76 лет, он обгонит Леонида Брежнева, бывшего советского лидера, как самого старого жителя Кремля. Он также обгонит Иосифа Сталина как лидера России, находящегося на посту дольше всех, если получит новый срок в 2030 году.

Согласно изменениям в российской конституции, которые были внесены в срочном порядке в 2020 году, Путин может править еще два срока, до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

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Средняя продолжительность жизни россиянина составляет всего 64 года. Хотя Путин пользуется медицинским обслуживанием мирового класса и считается почти трезвенником, регулярно занимающимся спортом, его многочисленные враги надеются на его смерть.

Если Путин умрет на своем посту, пост президента временно перейдет к премьер-министру. Сейчас эту должность занимает Михаил Мишустин, бывший налоговый инспектор.

Союзники Путина настаивают на том, что его наследие будет жить. Однако, как прекрасно понимают союзники и враги Путина, никаких гарантий в этом нет. В 1956 году, через три года после смерти Сталина, его преемник Никита Хрущев выступил на съезде коммунистической партии с речью, критикующей сталинский культ личности и его чистки.

За речью последовала программа "десталинизации", в рамках которой были демонтированы памятники, переименованы улицы и вынесено тело Сталина из мавзолея на Красной площади, где оно было помещено рядом с забальзамированным трупом Владимира Ленина. Репутация Сталина резко возросла после того, как Путин пришел к власти в 2000 году.

Выборы Путина в РФ - детали

Российский Центризбирком закончил подсчет голосов на "выборах президента" России, в которых не принимал участия ни один оппозиционный кандидат. Так, утверждается, что российскому Центризбиркому удалось подсчитатать все голоса в 140-миллионой стране менее чем за сутки. По результатам обработки 100% протоколов, Владимир Путин получил аж 87,28%.

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