Для погашения судимости достаточно уцелеть на войне и демобилизоваться.

Совет Федерации Федерального собрания РФ - одна из двух палат российского парламента – одобрила закон, который предусматривает освобождение от уголовной ответственности преступников, подписавших контракт с Вооруженными силами РФ.

Отмечается, что для освобождения от ответственности и погашения судимости достаточно уцелеть на войне и демобилизоваться.

"Совет Федерации единогласно одобрил законы, освобождающие от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами. Законом устанавливается, что для освобождения от ответственности, а также для погашения судимости основанием будет являться награждение госнаградой в период службы, либо увольнение по состоянию здоровья или в связи с окончанием мобилизации", - сообщает "Раньше всех. Ну почти".

Видео дня

Президент РФ Владимир Путин помиловал более полусотни осужденных женщин, в том числе родственниц тех, кто воевал против Украины. В частности, диктатор подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин. Согласно сообщению, в первую очередь речь идет о женщинах, у которых есть несовершеннолетние дети, а также – о беременных осужденных. Также Путин помиловал родственниц российских оккупантов, которые воевали (воюют) против Украины.

В Кремле утверждают, что при принятии этого решения президент "руководствовался принципами гуманности".

Зеки на войне против Украины - главные новости

В РФ бывший наемник-участник войны в Украине сломал нос полицейскому. Жители одного дома в поселке Емельяново Краснодарского края вызвали полицейских, поскольку неизвестные пытались взломать дверь в квартире их соседей.

Полицейские увидели пьяного 37-летнего экс-боевика "Вагнера" Сергея Юшкова. Его попытались задержать, однако тот напал на силовиков, сломав сержанту полиции нос. Ранее Юшков был судим за кражу и разбой, завербовался на войну, но был помилован.

Вас также могут заинтересовать новости: