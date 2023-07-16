Следствие установило, что женщина отправила два видео порнографического содержания одному из пользователей.

На Полтавщине суд признал виновной женщину, которая отправила в мессенджере Telegram свои интимные видео с мастурбацией.

Как сообщается в деле Единого государственного реестра судебных решений, действия женщины классифицировали, как распространение продукции порнографического характера. Ее признали виновной и оштрафовали на 34 тысячи гривен.

Как отмечается в материалах дела, в феврале 2023-го года женщина сняла на телефон два видео с собственной мастурбацией и хранила их на телефоне. 19 февраля она отправила эти ролики другому пользователю в Telegram.

Видео дня

"Изготовила с применением видеосъемки собственного обнаженного тела, два видеофайла порнографического характера, которые в вульгарно-натуралистической, циничной и непристойной и противоестественной форме отражают сферу половой жизни", – говорится в приговоре суда.

5 июля прокурор заключил с автором видео соглашение между о признании ее вины. Телефон женщины признали орудием преступления и конфисковали его в собственность государства.

Другие интересные приговоры суда

Как сообщал УНИАН, на Буковине суд оштрафовал мужчину за GPS-трекер, приобретенный на популярной китайской платформе AliExpress.

Впоследствии Тернопольский горрайонный суд Тернопольской области оштрафовал мужчину, который в нетрезвом виде демонстрировал свой половой член в парке на улице Русской.

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