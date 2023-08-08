В больницу без сознания школьницу принес ее знакомый, который также употреблял эти наркотики.

В Москве 15-летняя школьница умерла от передозировка наркотиками, которые ее знакомый "нашел на улице".

Как сообщает "База", 6 августа в детскую больницу имени Башляевой зашел мужчина с бессознательной 15-летней девочкой на руках. Врачи обнаружили у девочки остановку сердца, экстренно направили ее в реанимацию, однако спасти ее не удалось.

32-летнего Дениса, который принес погибшую, опросили полицейские. Он рассказал, что после работы встретился со знакомым и они вместе нашли неизвестное вещество на улице. Находку решили употребить вместе с подругами, девятиклассницами Еленой и Катей (имена изменены). Вечером Лене стало плохо, а на следующий день еще хуже — у нее начались судороги, она потеряла сознание. Тогда Денис и решил отнести ее в ближайшую больницу.

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Предварительная причина смерти девочки-остановка сердца из-за токсического действия неуточненного вещества. По факту ее смерти в полиции возбудили дело по двум статьям: причинение смерти по неосторожности и сбыт наркотических средств. Ее знакомого задержали прямо в больнице.

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