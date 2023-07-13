Республиканцы уже воспользовались этим инцидентом, чтобы в очередной раз покритиковать своих политических оппонентов.

В Белом доме нашли пакет с кокаином. После недельного расследования американские спецслужбы так и не смогли понять, кто же его там оставил, сообщает агентство Associated Press.

На пакете с наркотиками, который нашли в вестибюле Белого дома, на прошлой неделе, не было ни отпечатков пальцев, ни следов ДНК. Камеры видеонаблюдения тоже не зафиксировали подозреваемого. Отмечается, что в этом крыле здания очень интенсивный "трафик" – постоянно входят и выходят сотрудники Белого дома и туристические группы.

"Без вещественных доказательств следствие не сможет выделить интересующего человека из сотен лиц, прошедших через тамбур, где был обнаружен кокаин", — говорится в отчете спецслужб.

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Когда пакет с наркотиками нашли, здание ненадолго эвакуировали в качестве меры предосторожности. Специалисты проверяли вещество на месте, чтобы определить, было ли оно опасным. Но тесты показали, что порошок не несет биологическую опасность, зато содержит кокаин.

Между тем сам инцидент с кокаином в Белом доме вызвал шквал критики и вопросов со стороны республиканцев. Пресс-служба президента после этого заявила, что Джо Байден считает "невероятно важным" выяснить, как наркотики оказались в Белом доме. Самого Байдена в тот день на работе не было: это был выходной, и президент отдыхал в другой резиденции с семьей.

Проблема наркотиков - последние новости

В канадском Ванкувере бывший наркоман решил открыть офлайновый магазин, торгующий "чистыми" наркотиками, не содержащими опасных примесей. Полиция быстро прикрыла его бизнес. Месяц спустя мужчина скончался от передозировки опасным веществом, которое подмешивают в наркотики.

В московском аэропорту россиянин, прилетевший из Турции, решил покончить с собой крайне глупым образом. Мужчина проглотил пакет с наркотиками и скончался от передозировки.

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