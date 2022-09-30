Всего было доставлено 91 животное.

В Тыве, одном из беднейших регионов России, начали выдавать материальную помощь семья мобилизованных в виде мелкого рогатого скота. Всего было доставлено 91 животное, а в отдельных населенных пунктах граждане также получили картошку, уголь и дрова.

Соответствующая информация появилась на официальном портале Республики Тыва.

Мелкий рогатый скот отправили семьям мобилизованных Сут-Хольского, Монгун-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Эрзинского, Тес-Хемского, Чаа-Хольского и Дзун-Хемчикского районов. Одного барана вручили брату мобилизованного, инвалиду третьей группы.

Видео дня

За один день, 28 сентября, было доставлено 14 голов мелкого рогатого скота, а всего раздали 91 животное. В качестве подтверждения в СМИ опубликовали фото, где развозят баранов.

Семьи мобилизованных получили и другую помощь. В Бай-Тайгинском районе вместе с рогатым скотом выдавали картофель. Родственникам резервистов также привозят муку, капусту, уголь и дрова. Раздачу голов МРС планируют завершить до конца недели.

Проблемы с мобилизацией в России: что известно

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил "частичную" мобилизацию. После этого мужчины начали массово покидать страну. На границе с Грузией образовалась многокилометровая пробка, а военные уже успели организовать мобилизационный центр на контрольно-пропускном пункте.

Россияне также начали искать в интернете способы, как сломать руку, чтобы не попасть на фронт. Это подтверждают запросы в Google.

В Дагестане после объявления мобилизации вспыхнули протесты. Путинские силовики жестоко разгоняли людей — били и запихивали в автозаки.

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