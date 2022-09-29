Всего в военкомат принудительно отвезли 80 человек.

Сотрудников российского монополиста "Газпром" принудительно мобилизировали. Более 80 человек отвезли в военкомат и записали в "добровольцы".

Об этом сообщает российский телеканал "Дождь".

Отмечается, что сотрудников нескольких предприятий "Газпрома" в Надымском районе Тюменской области попросили принести на работу военный билет, чтобы сверить данные. Людей отвезли в военкомат, отправили на медосмотр, где повысили всем категории годности и записали в добровольцы, не вручая повесток, на следующий день увезли на обучение.

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По словам жены одного из сотрудников "Газпром" 26 сентября мужчине сказали съездить домой за документами - СНИЛС, ИНН и военный билет якобы для сверки данных.

"Андрей вернулся с документами, его вместе с 12 коллегами автобусом отвезли в военкомат и сказали готовиться к медосмотру. Кроме них, в военкомат привезли также сотрудников других предприятий по региону - всего, по словам Андрея, более 80 человек. Врач в военкомате был только один - терапевт. После осмотра практически у всех сотрудников забрали военные билеты, повысили категорию годности до "А" ("годен"), а на карточках их личных дел написали "доброволец". Когда один из сотрудников увидел эту надпись и спросил, что она значит, ему ответили: "Ну, раз вы сами пришли, значит, доброволец", - рассказала Наталья.

При этом женщина указала, что ее мужу удалось избежать такой участи, потому что ему нужна была консультация хирурга и он пообещал вернуться на следующий день.

Сотрудников продержали в военкомате до 23:00. Андрей в ту же ночь вместе с женой и другом уехал из России. Искать Андрея начали на следующий день. Мужчине позвонило сначала руководство предприятия, а потом его начальник.

Тех, кого забрали в военкомат вместе, планируют отвезти в Тюмень, где распределят в войска.

Стоит отметить, что в Тюменской области расположены добывающие и перерабатывающие предприятия "Газпрома". Такие производства являются опасными, а нехватка персонала на них может привести к аварии.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о мобилизации военнослужащих запаса для войны с Украиной.

По данным Генштаба ВСУ, прибывших по мобилизации россиян без подготовки отправляют в подразделения на линии соприкосновения.

28 сентября советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя мобилизацию в РФ, отметил, что Путин планирует воевать "силами старых и офисного планктона".

29 сентября в Госдуме РФ заявили, что россиянам, которые состоят на воинском учете нельзя выезжать за пределы страны.

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