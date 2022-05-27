После выступления лидер местных коммунистов поспешил откреститься от коллег.

В Приморском крае РФ группа из четырех депутатов-коммунистов составила обращение к президенту Путину с требованием прекратить так называемую "специальную военную операцию" и вывести войска с территории Украины.

Как пишут РосСМИ, соответствующе обращение озвучил на заседании в пятницу, 27 мая, член фракции КПРФ Леонид Васюкевич.

"Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше", – заявил он.

Сообщается, что все случилось в присутствии губернатора Олега Кожемяко, который готовился к отчету о работе правительства региона за 2021 год.

Впоследствии "бунтарей" потребовали вывести их из зала, а после выступления лидер местных коммунистов поспешил откреститься от коллег, назвав их действия "демаршем", а также заявил, что "они порочат четь КПРФ такими заявлениями"

Ранее УНИАН уже писал, что на сайте одного из главных пропагандистских изданий "Лента.ру" появились десятки материалов с резкой критикой президента Путина, который напал на Украину. Это в очередной раз доказывает, что пропагандисты все прекрасно понимают.

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