По его словам, у наемников появился "новый боец".

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что скандальный зять министра обороны РФ Алексей Столяров стал его наемником.

Как отмечает пресс-служба Пригожина, в ЧВК "Вагнер" якобы появился "еще один боец". И его имя - Алексей Столяров, как и у зятя Шойгу.

"Кстати, есть и хорошие новости. Недавно ЧВК "Вагнер" пополнилась еще одним бойцом, и зовут его Алексей Столяров", - сказал Пригожин, комментируя ситуацию на фронте.

Видео дня

Алексей Столяров: чем известен скандальный зять Шойгу

Алексей Столяров - российский фитнес-блогер, муж дочери главы минобороны РФ Сергея Шойгу Ксении. В поле зрения СМИ он попал в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. В тот день Столяров " лайкнул "пост другого блогера - Юрия Дудя, который обвинил Путина и его окружение в кровавой и "бессмысленной" войне.

Потом Столяров убрал "лайк", но реакция зятя Шойгу попала на скриншоты. Ему начали писать русские, поддерживающие вторжение, на что тот послал их на фронт: "Z-быдло забыли спросить. Иди на фронт, а не п*зди мне здесь".

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал поймать Столярова. В разгар скандала с его поддержкой антивоенной публикации Столяров опубликовал видео с роскошного отдыха. На ролике "засветилась" и дочь Шойгу.

Вас также могут заинтересовать новости: