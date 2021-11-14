Мужчина, который не погиб в Московском метрополитене, спрыгнул с большой высоты.

В Московском метрополитене 26-летний Алихан Азизов пытался спасти мужчину, который бросился под прибывающий поезд, и погиб. Пассажир, пытавшийся покончить с собой, выжил, сбежал и убил себя по-другому.

Трагедия в Москве произошла на станции метро "Сходненская" (Таганско-Краснопресненская линия), сообщил Telegram-канал "112".

"…Неизвестный бросился под состав, в этот момент его попытался остановить… Азизов, который стоял рядом. После мужчина, который прыгнул на рельсы, выжил и сбежал. Азизова спасти не удалось, он скончался на месте", – отмечается на канале.

По его данным, горе-самоубийца потом убил себя другим способом – спрыгнул с 12 этажа многоэтажного дома. Личность погибшего начали устанавливать.

"…сразу после происшествия он вышел из метро и прошел почти километр. На улице Свободы поднялся на 12 этаж многоэтажки и прыгнул. От полученных повреждений мужчина скончался на месте…", – говорится в сообщении.

Напомним, в октябре в московском метро 28-летний мужчина прыгнул под поезд, но машинистка успела затормозить, и горе-самоубийца выжил. За такой поступок злоумышленнику грозит серьезный штраф.

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Автор: Екатерина Присяжнюк