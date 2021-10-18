Попытавшемуся покончить с собой теперь грозит штраф на сумму около 370 тысяч гривень.

В Москве мужчина прыгнул в метро под поезд, пытаясь свести счеты с жизнью, но машинистка успела вовремя затормозить.

Видео инцидента появилось 17 октября в Телеграм-каналах.

По их данным, 28-летний мужчина отделался легкими ушибами.

По факту происшествия в метрополитене будет проведена проверка. Попытавшемуся покончить с собой теперь грозит штраф на сумму около 370 тысяч гривень.

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Напомним, в сентябре в городе Сегежа (Республика Карелия) следователи обнаружили труп женщины с телесными повреждениями возле дома 8А по ул. Антикайнена.

Установлено, что в этот день в квартире жилого дома произошла ссора двух женщин, в результате которой одна умышленно столкнула потерпевшую с балкона квартиры, расположенной на 5 этаже. При падении с высоты и ударе о землю потерпевшая получила телесные повреждения несовместимые с жизнью.

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Автор: Денис Прядко