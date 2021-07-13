Задерживала участников конфликта Росгвардия.

В московском районе Кузьминки произошла массовая драка, которую устроили мигранты.

Видео инцидента опубликовал Телеграм-канал Mash.

Участие в драке приняли порядка двух сотен человек. Впоследствии на место приехали сотрудники полиции и Росгвардии. Конфликт продолжился в разных точках, где дрались группы по несколько человек.

"Предварительно, массовая драка в Кузьминках стала ответкой на конфликт, который произошёл несколько дней назад в Подмосковье", - говорится в сообщении.

Как пишет российский "Интерфакс", полиция задержала около 20 участников драки. В МВД Москвы подтвердили данную информацию.

"Задержаны порядка 20 наиболее активных участников, приезжие из стран Центральной Азии", - сказал источник агентства.

В полиции заявили, что получили сообщение о возможном конфликте между гражданами около станции метро "Кузьминки". По данным источника агентства, несколько участников драки обратились за медицинской помощью. Трое пострадавших направлены в больницу, остальным помощь оказывали на месте. "Среди участников драки есть пострадавшие. В основном колото-резаные раны и ушибы", - сказал он.

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Автор: Юрий Годован