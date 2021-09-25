Следователи обнаружили труп женщины с телесными повреждениями возле дома 8А по ул. Антикайнена.

Россиянка поссорилась с подругой и столкнула ее с балкона.

Об этом в пятницу, 24 сентября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в городе Сегежа (Республика Карелия). 20 сентября следователи обнаружили труп женщины с телесными повреждениями возле дома 8А по ул. Антикайнена.

Установлено, что в этот день в квартире жилого дома произошла ссора двух женщин, в результате которой одна умышленно столкнула потерпевшую с балкона квартиры, расположенной на 5 этаже. При падении с высоты и ударе о землю потерпевшая получила телесные повреждения несовместимые с жизнью.

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По результатам доследственной проверки в отношении 42-летней местной жительницы следователями возбуждено уголовное дело в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, бывшего министра сельского хозяйства российской республики Тува Юрия Тыт-оолу заподозрили в убийстве жены, после которого он пытался совершить самоубийство.

Тыт-оола подозревают в убийстве супруги во время бытовой ссоры: он ударил жену, нанеся ей открытую черепно-мозговую травму. В результате конфликта женщина умерла на месте.

Автор: Виолетта Орлова