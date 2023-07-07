Развернутый на свалке комплекс предназначен для борьбы с низколетящими целями в небольшом радиусе, т.е. с беспилотниками.

В Москве российские военные развернули дополнительный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на поверхности законсервированного мусорного полигона "Саларьево". Об этом сообщает The Insider.

Издание отмечает, что ранее там уже была размещена РЛС, а теперь появились дополнительные объекты: бытовки для военных, канистры с топливом и, по-видимому, боеприпасы для зенитного ракетно-пушечного комплекса.

"Периодически военные операторы переводят ЗРПК в боевое положение, это видно по вращению радара и движению зенитных пушек", – говорится в сообщении.

Территория полигона "Саларьево" представляет собой рекультивированную гору мусора и считается самым большим подобным полигоном в Европе. По данным журналистов, российские военные используют свалку для размещения своих объектов с февраля. Первой там появилась мобильная РЛС разведки и целеуказания П-18-2 "Прима", предназначенная для обнаружения, идентификации и сопровождения воздушных целей.

"Интересно, что в феврале–мае "Прима" работала почти без перерывов, а с наступлением лета ее все чаще видят выключенной", – отмечает издание.

ПВО вокруг Москвы

В январе российская армия начала спешно укреплять систему ПВО вокруг и в самой Москве. Дело дошло до того, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" на автомобильном шасси начали устанавливать прямо на крышах административных зданий.

Также комплексы ПВО начали устанавливать вблизи загородных резиденций Владимира Путина.

Следует отметить, что "Панцирь-С1" предназначен для борьбы с воздушными целями в малом радиусе, т.е. особенно для борьбы с беспилотниками.

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