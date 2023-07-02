Минобороны России постоянно отчитывается об успешных уничтожениях Storm Shadow.

Российские силы ПВО пытались перехватить британскую крылатую ракету Storm Shadow. Однако она все равно попала в комплекс ЗРК "Панцирь-С", которым в свое время очень гордились кремлевские пропагандисты.

Опубликованное в сети видео показало, как россияне на самом деле сбивают такие ракеты из вооружения ВСУ, регулярно бьющие по тылу оккупантов. Ведь Минобороны России постоянно отчитывается об успешных уничтожениях Storm Shadow.

На кадрах видно, что у россиян было по меньшей мере несколько попыток перехватить цель, о чем свидетельствуют конверсионные следы в небе, предположительно, оставленные от ракет-перехватчиков. Но уже вскоре в ЗРК попала та самая Storm Shadow, которая беспрепятственно добралась до средства российской ПВО. Попадание было точным и спровоцировало крупный взрыв.

Storm Shadow в Украине - главное

Великобритания официально передала Украине крылатые ракеты Storm Shadow, которые способны бить более чем на 200 км, еще в мае 2023 года. С тех пор ВСУ получили возможности атаковать более глубокий тыл врага, лишая его складов, нефтехранилищ и разрушая ему логистику.

По словам министра обороны Алексея Резникова, по состоянию на май 2023-го Россия не перехватила ни одной Storm Shadow. "Из всего количества пусков Storm Shadow, которые уже состоялись, все 100% попадания по целям. 100% на 100%", - сказал он.

Преимущество высокоточных Storm Shadow в том, что они могут "обманывать" ПВО противника благодаря низковысотному полету. Снаряд также защищен от действий различных радиоэлектронных систем подавления противника.

Потери России в Украине - последние новости

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали около 229 тыс 660 российских оккупантов, из них почти 800 за минувшие сутки. Также уничтожено немало вражеской техники.

Ранее в сети появились кадры одного из самых кровавых для россиян боя на Луганщине. Несмотря на численное превосходство противника, украинским военным удалось уничтожить тогда 40 оккупантов, ранить более 100 вражеских солдат и уничтожить их технику. Отмечается, что было несколько вражеских атак.

А 2 июля командующий Восточной группировкой генерал Александр Сырский опубликовал в соцсетях очередное видео от Вооруженных сил - на этот раз засвидетельствована профессиональная работа артиллерии 77-й отдельной аэромобильной бригады по полевому складу с БК в Ягодном на Бахмутском направлении.

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