Корабли якобы пытались атаковать морские дроны.

В российском Министерстве обороны заявили о попытке атаковать корабли Черноморского флота РФ. К этому якобы причастны Вооруженные силы Украины.

"Сегодня в 22.55 Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, которые выполняют задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя. Во время отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля "Пытливый" и патрульного корабля "Василий Быков", не достигнув цели атаки", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

При этом, как уточнили в Минобороны РФ, "корабли продолжают выполнять поставленные задачи".

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Атаки на военные корабли РФ

Российским кораблям становится все опаснее находиться в Черном море. В начале августа морской дрон атаковал большой десантный корабль РФ "Оленегорский горняк".

Он получил пробоину и накренился, после чего "Оленегорский горняк" отбуксировали к берегу. На спутниковых снимках было видно, что корабль, который эксперты называли "сердцем" российского флота, "подперли" другими судами.

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