Удар по российскому десантному кораблю "Оленегорский горняк" является большим успехом, однако приоритетной целью остаются именно вражеские ракетоносители. Такое мнение высказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко.
"Противодействие российскому флоту – это лишение его боевых единиц. Но я думаю, что надо сфокусировать внимание на уничтожении ракетных кораблей, откуда по нам стреляют", – объяснил он в эфире "24 канала".
С приближением осени российские оккупанты могут возобновить удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому Украина должна действовать на опережение, атакуя ракетоносители противника.
"Кораблей у россиян достаточно много. Вместе с Каспийским флотом они могут сконцентрировать в залпе практически 100 ракет", – отметил Рыженко, добавив, что россияне производят около 30 ракет в месяц.
Удары по кораблям РФ
В ночь на 4 августа в Черном море был поврежден российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Он находился на базе в Новороссийске, когда его атаковал морской дрон.
Тогда сообщалось, что в результате удара корабль получил пробоину в машинном отделении и начал крениться на бок. Россияне отбуксировали корабль и заявили о намерениях его отремонтировать.
Следующей ночью дроны атаковали российский танкер, который находится под санкциями. В нем образовалась огромная пробоина.