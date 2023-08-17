С приближением осени российские оккупанты могут возобновить удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры, потому нужно действовать на опережение.

Удар по российскому десантному кораблю "Оленегорский горняк" является большим успехом, однако приоритетной целью остаются именно вражеские ракетоносители. Такое мнение высказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко.

"Противодействие российскому флоту – это лишение его боевых единиц. Но я думаю, что надо сфокусировать внимание на уничтожении ракетных кораблей, откуда по нам стреляют", – объяснил он в эфире "24 канала".

С приближением осени российские оккупанты могут возобновить удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому Украина должна действовать на опережение, атакуя ракетоносители противника.

Видео дня

"Кораблей у россиян достаточно много. Вместе с Каспийским флотом они могут сконцентрировать в залпе практически 100 ракет", – отметил Рыженко, добавив, что россияне производят около 30 ракет в месяц.

Удары по кораблям РФ

В ночь на 4 августа в Черном море был поврежден российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Он находился на базе в Новороссийске, когда его атаковал морской дрон.

Тогда сообщалось, что в результате удара корабль получил пробоину в машинном отделении и начал крениться на бок. Россияне отбуксировали корабль и заявили о намерениях его отремонтировать.

Следующей ночью дроны атаковали российский танкер, который находится под санкциями. В нем образовалась огромная пробоина.

Вас также могут заинтересовать новости: