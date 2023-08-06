Подбитый корабль мог высадить десант в Одессе.

Израильский военный аналитик Давид Шарп прокомментировал поражение дронами большого десантного корабля "Оленегорский горняк" прямо в Новороссийске (РФ).

"С военной точки зрения, это однозначно большой успех Украины и большой провал Черноморского флота РФ. Один из многих провалов за эту войну", - сказал эксперт.

Он напомнил, что раньше уже неоднократно наносились удары безэкипажными аппаратами по кораблям ЧФ РФ, однако всякий раз "что-то шло не так". В частности, по словам Шарпа, даже, когда дрону с боевым зарядом удавалось сблизиться с российским кораблем, цель не получала повреждений или они были мизерными. Например, это имело место с российским фрегатом "Адмирал Макаров".

Как отмечает Шарп, вероятно, имели место недоработки с боеголовкой украинского дрона, а со стороны РФ, так или иначе, был явный провал, так как "противник был подпущен к целям слишком близко".

"А вот сейчас, что называется, - бинго: кроме того, что удалось сблизиться с кораблем и поразить его, цель, судя по всему, получила очень серьезное повреждение...Нанесен удар в сердце российского флота – прямо в Новороссийске. Цель достигнута. Результат впечатляющий", - акцентирует аналитик.

По его словам, десантный корабль "Оленегорский горняк" - достаточно ценный корабль для России.

"Такие корабли огромную роль играли в так называемом "сирийском экспрессе" (регулярная поставка оружия в Сирию десантными кораблями РФ – УНИАН), а во время полномасштабного вторжения в Украину цель этих кораблей двояка. Первая – теоретически, высадка десанта в Одессе, Одесской области, чего не случилось, потому что Россия не решилась на подобный шаг", - сказал Шарп.

Кроме того, подобного рода корабли важны в качестве перевозок различных грузов, например, с Таманского полуострова (РФ) в оккупированный Крым. В этой связи аналитик напомнил, что в 2022 году в Бердянске уже был потоплен аналогичный российский большой десантный корабль - "Саратов", который стоял у причала.

В то же время, аналитик отмечает, что для Украины более существенной удачей стало бы потопление или выведение из строя носителей крылатых ракет "Калибр".

"Но подобные вещи, далеко не всегда можно сделать "под заказ". Думаю, такии попытки еще будут иметь место. Но это (удар в Новороссийске – УНИАН) тоже ощутимый удар по престижу РФ и серьезная материальная потеря. Этот удар заставит российское командование изыскивать какие-то ресурсы на оборону своих морских баз, на защиту своего судоходства", - отметил специалист.

Эксперт считает, что флот РФ, который сейчас базируется в украинском Крыму, оккупантам отводить особо некуда. В частности, это продемонстрировала Украина, "достав" цель в Новороссийске, который находится значительно дальше Севастополя.

Русский корабль "Оленегорский горняк" подбит - что нужно знать

Напомним, в ночь на 4 августа порт в Новороссийске (РФ) атаковали морские дроны-камикадзе. В результате, поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк". В настоящее время в РФ пытаются его спасти.

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