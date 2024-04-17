Для этого российская служба BBC провела расследование, с помощью которого удалось выяснить количество погибших заключенных РФ.

Журналисты обнаружили, что захватчики, которых завербовали в тюрьмах минобороны РФ, погибают на войне в Украине быстрее, чем заключенные, которые принимали участие в боевых действиях в составе ЧВК "Вагнер". Об этом рассказывается в расследовании российской службы BBC, журналисты которой исследовали более 9 тысяч сообщений о гибели российских заключенных.

Как стало известно, из них 1 910 захватчиков воевали в составе подразделений "Шторм" российского минобороны, а 7 417 были "вагнеровцами".

По данным расследования, в среднем завербованные узники минобороны РФ погибали уже через восемь недель после приезда на поле боя, в то время, как "вагнеровцы" смогли продержаться примерно три месяца.

Видео дня

"Мы выделили из почти 9 тысяч погибших заключенных группу в 1 040 человек, у которых была известна и дата начала контракта, и дата гибели. Эти сведения мы почерпнули из опубликованных некрологов и сообщений родственников. 540 человек из нашей выборки были "вагнеровцами", а остальные 500 воевали в подразделениях "Шторм"", - отмечается в расследовании.

Отмечается, что одной из причин того, что российские штурмовики от минобороны не могут долго продержаться на войне, как наемники ЧВК "Вагнер", является недостаточно хорошая подготовка.

Расследователи рассказали, что более десятка заключенных были убиты уже в первые две недели после того, как они выехали из колоний, а именно в период, когда их обещали обучить на тренировочном полигоне.

Также поставки оружия у вагнеровцев, несмотря на постоянное недовольство покойного главаря Евгения Пригожина, тоже проводились на лучшем уровне.

"Завербованных минобороны осужденных обычно привозят на подготовку и распределение в самопровозглашенные "ЛНР/ДНР", где передают в подчинение местным частям. На месте прибывшим из колоний нередко отказывались выдавать базовые вещи: саперные лопатки, необходимые для рытья окопов, аптечки и даже исправные автоматы", - добавили журналисты.

Кроме того, условия, которые предлагал Пригожин заключенным, очень отличались от того, что пообещал министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу, ведь контракт с ЧВК "Вагнер" предусматривал пять с половиной месяцев на фронте в обмен на свободу и снятие судимости.

Участие наемников в войне в Украине

Как писал УНИАН, в Беларуси инструкторы российской частной военной компании "Вагнер" готовят отряд для войны в Украине, а именно спецназовцев, чтобы они проводили диверсии на территории нашего государства.

"Восьмая подготовка наемников для войны в Украине завершилась в Беларуси. Здесь прошел боевое слаживание отряд спецназначения "Гранит", - сообщили в Центре национального сопротивления.

Также в ISW заявили, что тысячи "вагнеровцев" войдут в спецназ Кадырова. По данным Института изучения войны, минобороны РФ уже якобы выделило необходимое количество вакантных мест в составе спецназа "Ахмат" для размещения "вагнеровцев".

Вас также могут заинтересовать новости: