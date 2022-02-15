В российской партии ЛДПР заявили, что их лидер Владимир Жириновский идет на поправку, якобы его состояние стабильное.
Сообщение об этом распространила пресс-служба партии.
При этом в ЛДПР заявили о подготовке исков "по спекуляциям о здоровье" Жириновского и что прекращают сотрудничество с теми, кто "пичкал читателей враньем".
"В последние дни ЛДПР столкнулась с беспрецедентным уровне лжи в медиа. Практически каждый день ряд no name СМИ пичкают читателей враньем от анонимных источников… Ни один из инсайдов не оправдался. Все оказались примитивными сказками", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что Жириновский продолжает руководить партией и "в курсе всех событий".
До этого сообщалось, что у политика диагностировали "серьезные воспалительные процессы в головном мозге".
Жириновского госпитализировали: что известно
На днях, 9 февраля, СМИ сообщили о госпитализации Жириновского. Появилась информация, что у политика диагностировали 75% поражения легких на фоне инфицирования коронавирусом.
В партии на условиях анонимности заявили, что россиянина подсоединили к аппарату ИВЛ, и его состояние оценивается как тяжелое.
Более того, стало известно, что Жириновский несколько недель скрывал от коллег инфицирование, чтобы якобы не дискредитировать российскую вакцину, которую он вколол себе восемь раз.