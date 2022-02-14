Политик подключен к аппарату ИВЛ и находится под наблюдением врачей.

Состояние российского политика, украинофоба и лидера "ЛДПР" Владимира Жириновского оценивается как стабильно тяжелое. Он находится под постоянным наблюдением врачей.

Об этом сообщает Telegram-канал 112.

"Политик находится на кислородной терапии, подача кислорода осуществляется с помощью аппарата высокопоточной ИВЛ", – отмечается в сообщении.

Кроме того, врачи диагностировали у Жириновского серьезные воспалительные процессы в головном мозге.

Жириновского госпитализировали: что известно

На днях, 9 февраля, СМИ сообщили о госпитализации Жириновского. Появилась информация, что у политика диагностировали 75% поражения легких на фоне инфицирования коронавирусом.

В партии на условиях анонимности заявили, что россиянина подсоединили к аппарату ИВЛ, и его состояние оценивается как тяжелое.

Более того, стало известно, что Жириновский несколько недель скрывал от коллег инфицирование, чтобы якобы не дискредитировать российскую вакцину, которую он вколол себе восемь раз.

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