В партии одиозного политика утверждают, что он читает прессу и руководит в телефонном режиме.

Скандальный украинофоб, лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский, который находится в тяжелом состоянии с осложнениями от коронавируса, перестал узнавать окружающих.

Об этом вечером в четверг пишут российские СМИ. Ранее стало известно, что Жириновский не хочет лечиться - ему дают успокоительные.

"Владимир Жириновский не узнает соратников, родных и врачей. Его состояние остается тяжелым и медики не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий", - пишет сайт URA.ru со ссылкой на собственные источники.

В то же время в пресс-службе партии Жириновского утверждают, что информация о его тяжелом состоянии "преувеличена".

"Председатель ЛДПР ежедневно читает прессу, работает с документами, даёт поручения по телефону. Скоро он вернется к полноценной работе - мы рассчитываем, что это произойдет в ближайшее время", - заявили в партии.

Коронавирус у Жириновского - что известно

9 февраля российские СМИ сообщили, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. В декабре он сделал восьмую инъекцию российского препарата от COVID-19, но чуда не случилось.

В ЛДПР утверждали, что с Жириновским все в порядке, но он действительно попал в больницу. Впоследствии стало известно, что он две недели скрывал, что инфицировался коронавирусом.