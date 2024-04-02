Один из российских депутатов заявил, что атаки будут продолжаться.

Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов заявил, что атаки украинских беспилотников будут продолжаться, "пока Россия не возьмет Киев".

Как заявил Картаполов в комментарии прокремлевскому каналу Shot, есть только один вариант "закончить беспредел с беспилотниками".

"Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками", - заявил он.

Картополов добавил, что российские военные продолжат "отражать" атаки "в режиме повседневной деятельности". Депутат также обвинил украинскую армию в "террористических методах ведения войны".

Удар по тыловой России - что известно

Накануне стало известно, что ГУР атаковало завод по сборке дронов, который от нашего государства находится на расстоянии тысяча километров. Результатом удара стали "значительные разрушения производственных мощностей".

Накануне министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что ранее Украина использовала дроны, которые способны поражать цель на расстоянии от 700 до 1000 километров. Впрочем, сейчас Киев имеет ударные беспилотники, способные преодолевать более 1000 километров.

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