В этом году Украина в десятки раз увеличила производство БПЛА, говорит он.

Украина уже имеет беспилотные летательные аппараты, способные преодолевать более 1000 километров. Об этом рассказал министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

В интервью немецкому телеканалу Welt он не стал комментировать последние атаки на нефтеперерабатывающие объекты на территории России, однако отметил, что в этом году Украине удалось в десятки раз увеличить производство "дальнобойных" дронов.

"Большинство используемых дронов имеют радиус действия от 700 до 1000 километров. Но сейчас есть модели, которые могут пролететь более 1000 километров", - сказал он.

БПЛА на войне: последние новости

В начале года Министр цифровой трансформации заявлял, что в 2024 году Украина закупит более миллиона дронов.

Российские журналисты обнаружили, что в зоне поражения украинских беспилотников уже находится более миллиона квадратных километров территории российской территории. Под ударами оказываются военные и нефтеперерабатывающие объекты.

17 февраля в Министерстве обороны Украины официально объявили о начале работы коалиции дронов, в которую вошли Латвия, Великобритания, Швеция, Дания, Германия, Литва, Эстония и Нидерланды. В марте к ним присоединилась Австралия.

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