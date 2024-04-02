Атака на завод в Татарстане - спецоперация ГУР МО, узнали журналисты.

Война в Украине продолжается, и Главное управление разведки Минобороны Украины в России атаковало завод по сборке дронов, который от нашего государства находится на расстоянии тысяча километров.

Атаковано вражеское предприятие в Татарстане, и это была спецоперация ГУР Минобороны, сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на сведения источника в спецслужбах. По словам собеседника агентства, атакован завод по сборке беспилотников-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики называют "Герань-2".

"...в результате удара имеются значительные разрушения производственных мощностей", - отмечается в материале.

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В Татарстане была атака беспилотников, и есть пострадавшие, пишет вражеское "РИА Новости" в Telegram, ссылаясь на сведения пресс-службы главы республики. По ее данным, "серьезных разрушений нет".

В РФ добавили, что атакованы предприятия, расположенные в Нижнекамске и Елабуге, однако "технологический процесс не нарушен". Потом в России утверждали, что дроны якобы "атаковали общежитие" в особой экономической зоны "Алабуга", и даже "ранены два человека".

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Украинские дроны уже не раз атаковали важные объекты в России, есть разрушения в разных регионах государства-агрессора. В частности, под ударом оказались ряд нефтеперерабатывающих заводов.

12 марта в результате атаки беспилотниками повреждена установка первичной переработки нефти на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе компании "Лукойл", потом были выведены из строя две такие установки на Рязанском и одна - на Сызранском НПЗ (оба предприятия являются собственностью "Роснефти"). 23 марта вследствие дроновой атаки на Куйбышевском НПЗ "Роснефти" загорелась установка первичной переработки сырья. СМИ писали, что в результате атак беспилотниками с украинской стороны в РФ обвалился выпуск бензина.

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