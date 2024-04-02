Пораженный российский НПЗ - один из крупнейших в стране.

В ночь на 2 апреля Украина нанесла один из самых глубоких ударов по территории России за все время полномасштабного вторжения, пишет Reuters.

Одной из целей удара был нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Татарстане. Соответственно, дрон пролетел по меньшей мере 1300 километров от линии боестолкновения. В результате атаки произошел пожар на НПЗ, но его удалось погасить, отмечает Reuters со ссылкой на росСМИ.

"Нефтеперерабатывающий завод "Танеко" является одним из крупнейших и самых новых в России. Его производственные мощности составляют около 360 000 баррелей в день", - поясняет издание.

Кроме того, украинские дроны поразили территорию СПК "Алабуга" - предприятия, на котором производятся "Шехеды". По информации источника Reuters в Киеве, завод получил "значительный ущерб" в результате этой атаки.

Удар в глубь России: что известно

Накануне стало известно, что ГУР атаковало завод по сборке дронов, который от нашего государства находится на расстоянии тысяча километров. Результатом удара стали "значительные разрушения производственных мощностей".

Накануне министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что ранее Украина использовала дроны, которые способны поражать цель на расстоянии от 700 до 1000 километров. Впрочем, сейчас Киев имеет ударные беспилотники, способные преодолевать более 1000 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: