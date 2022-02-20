В России захотели компенсировать избыточную смертность во время пандемии за счет эвакуированных из "ЛДНР" людей.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил передать эвакуированным с оккупированного Донбасса людям жилье умерших от коронавируса россиян.

Таким заявлением он отличился в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, пандемия существенно сократила население России.

"Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год… У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям", — сказал российский депутат.

"У нас же миллион человек потерь за год. Нам надо их компенсировать. Это одноразовое решение", — прокомментировал он информацию сайту URA.ru о предоставлении жилья умерших от коронавируса россиян эвакуированных с Донбасса украинцам.

Эвакуация украинцев в оккупированного Донбасса

18 февраля главари "ЛДНР" объявили об эвакуации местного населения, в первую очередь женщин и детей, в Ростовскую область. Для этого организовали их вывоз автобусами.

Первые эвакуированные жители ОРДЛО уже прибыли в Ростовскую область, где Путин обещал обеспечить их необходимыми условиями пребывания и выделить по 10 тысяч рублей (более 3 тыс. грн, — УНИАН.).

Однако эвакуированных людей оказалось намного больше развернутых мест в пунктах для беженцев. Всем, кому не хватило мест в укрытиях, отправили в санатории. Сейчас граждане без еды, денег и постоянной связи с родственниками. Некоторые провели целый день в холодных автобусах.

Как эвакуировали жителей оккупированного Донецка: фото