В сети публикуют многочисленные фото и видео с очередями в Донецке и Луганске.
По информации местных пабликов в Telegram, скопления автомобилей, автобусов и людей наблюдаются на заправках, возле банкоматов и на выездах из городов.
Как известно, главари так называемых "ЛНР" и "ДНР" объявили эвакуацию в Россию, хотя в Кремле всего пару часов назад якобы ничего не слышали об этом.
Обострение на Донбассе: что известно
Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, а также ранены два гражданских лица.
Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушено два частных дома. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии.
Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы газопровод и частный дом.
После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.