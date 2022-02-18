Скопления автомобилей и людей наблюдаются на АЗС, возле банкоматов и на выездах из городов.

В сети публикуют многочисленные фото и видео с очередями в Донецке и Луганске.

По информации местных пабликов в Telegram, скопления автомобилей, автобусов и людей наблюдаются на заправках, возле банкоматов и на выездах из городов.

Как известно, главари так называемых "ЛНР" и "ДНР" объявили эвакуацию в Россию, хотя в Кремле всего пару часов назад якобы ничего не слышали об этом.

Обострение на Донбассе: что известно

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, а также ранены два гражданских лица.

Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушено два частных дома. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы газопровод и частный дом.

После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.

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