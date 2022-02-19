Накануне террористы объявили об эвакуации населения ОРДЛО в Россию / REUTERS

Россияне начали массово возмущаться инициативой высшего руководства РФ перевезти население ОРДЛО в Ростовскую область, что главари боевиков "ЛДНР" называют немедленной эвакуацией.

Во многих региональных сообществах люди оставляли сотни гневных комментариев, скриншоты некоторых диалогов выложил политик Борислав Береза.

"С любовью и теплом встречают россияне беженцев из ОРДЛО. Именно об этом свидетельствуют комментарии ростовчан. Однако это не точно. И это все еще самые сдержанные комментарии. Как там? Россия - щедрая душа!"- поделился Береза.

Россияне, в частности, жаловались, что их страна якобы больше заботится об иностранцах, чем о них.

Кое-кто предлагал отправить беженцев в Сибирь, или возвращаться и воевать за Донбасс: "Достойные патриоты своих родин. А под пули идут наши ребята-срочники".

Фото Реакция жителей Ростова на приезд эвакуированных из ОРДЛО 19 февраля 2022
Фото Реакция жителей Ростова на приезд эвакуированных из ОРДЛО 19 февраля 2022
Фото Реакция жителей Ростова на приезд эвакуированных из ОРДЛО 19 февраля 2022

Реакции россиян

  • Давайте еще в каждую семью подселять беженцев. А то почему же государство на себе все тянет. Всех много, всего мало
  • Ждем массовых изнасилований, ограблений и т.д. Чего еще ждать от сепаратистов?
  • Только не к самому Ростову, пожалуйста. У нас область большая. Заброшенных деревень и хуторов много. Пусть там переждут.
  • Почему конкретно Ростовскую область превращают в новую Сирию/Венесуэлу? Причем сейчас сюда приедет вся "Новороссия", это вообще убьет провинцию, кто кормить всех этих людей будет?
  • Н*** вы тут нужны, валите обратно.
  • Так пообещали же по 10 тысяч, вот они и едут.
  • А одна из пользовательниц так подытожила прочитанное: "Судя по комментариям, сразу видно, какая Россия. Лучше здесь останусь, в своей Макеевке, и подохну тут".

Как писал УНИАН, первые эвакуированные по указаниям главарей террористов "ЛДНР" жители ОРДЛО уже прибыли в Ростовскую область, где Путин обещал обеспечить их необходимыми условиями пребывания. 

Однако людей привезли намного больше развернутых мест в пунктах для беженцев. Всем, кому не хватило мест в укрытиях, отправили в санатории. Сейчас граждане без еды, денег и постоянной связи с родственниками.

Вас также могут заинтересовать новости: