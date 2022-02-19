В Россию отправили женщин и детей из ОРДЛО.

Россияне начали массово возмущаться инициативой высшего руководства РФ перевезти население ОРДЛО в Ростовскую область, что главари боевиков "ЛДНР" называют немедленной эвакуацией.

Во многих региональных сообществах люди оставляли сотни гневных комментариев, скриншоты некоторых диалогов выложил политик Борислав Береза.

"С любовью и теплом встречают россияне беженцев из ОРДЛО. Именно об этом свидетельствуют комментарии ростовчан. Однако это не точно. И это все еще самые сдержанные комментарии. Как там? Россия - щедрая душа!"- поделился Береза.

Россияне, в частности, жаловались, что их страна якобы больше заботится об иностранцах, чем о них.

Кое-кто предлагал отправить беженцев в Сибирь, или возвращаться и воевать за Донбасс: "Достойные патриоты своих родин. А под пули идут наши ребята-срочники".

Реакции россиян

Давайте еще в каждую семью подселять беженцев. А то почему же государство на себе все тянет. Всех много, всего мало

Ждем массовых изнасилований, ограблений и т.д. Чего еще ждать от сепаратистов?

Только не к самому Ростову, пожалуйста. У нас область большая. Заброшенных деревень и хуторов много. Пусть там переждут.

Почему конкретно Ростовскую область превращают в новую Сирию/Венесуэлу? Причем сейчас сюда приедет вся "Новороссия", это вообще убьет провинцию, кто кормить всех этих людей будет?

Н*** вы тут нужны, валите обратно.

Так пообещали же по 10 тысяч, вот они и едут.

А одна из пользовательниц так подытожила прочитанное: "Судя по комментариям, сразу видно, какая Россия. Лучше здесь останусь, в своей Макеевке, и подохну тут".

Как писал УНИАН, первые эвакуированные по указаниям главарей террористов "ЛДНР" жители ОРДЛО уже прибыли в Ростовскую область, где Путин обещал обеспечить их необходимыми условиями пребывания.

Однако людей привезли намного больше развернутых мест в пунктах для беженцев. Всем, кому не хватило мест в укрытиях, отправили в санатории. Сейчас граждане без еды, денег и постоянной связи с родственниками.

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