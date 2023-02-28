Российские пользователи предполагают, что по аэродрому ударили ракетами.

В сети появилась информация, что в России поздно вечером 28 февраля на военном аэродроме в Ейске Краснодарского края прогремели сильные взрывы.

Как пишут российские Telegram-каналы, очевидцы слышали два взрыва, после которых загорелся некий склад.

Также сообщается, что якобы на подлете к аэродрому сбили два беспилотника Ту-141 "Стриж".

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Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что именно с этого аэродрома взлетали самолеты, бомбившие восток и юг Украины:

"Официальных подтверждений этой информации пока нет, ждем и надеемся".

Тем временем россияне в комментариях под сообщениями паникуют и предполагают, что по аэродрому ударили ракетами.

Власти Ейска уже успели объявить, что в районе проводятся "военно-тактические учения", о которых якобы сообщалось, и что ситуация под контролем. Россиян призывают соблюдать спокойствие, однако, судя по их комментариям, призывы не особо действуют.

Подрыв российского самолета А-50У на аэродроме "Мачулищи" - что сообщалось

На днях стало известно, что в Беларуси на аэродроме "Мачулищи" прогремели взрывы. Позже появилась информация, что повреждения получил российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, подрыв самолета А-50У - это огромный удар для России и серьезный прецедент для Беларуси.

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