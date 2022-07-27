Пропагандисты хвастаются таким" ноу-хау", поскольку даже такие коптеры считают дорогими и редкими.

Пока ВСУ продолжают получать "байрактары" и другие сверхсовременные дроны, в "ДНР" китайские коптеры считаются дорогими. Боевики привязывают их к спиннингам, боясь "глушилок" украинских защитников.

Об этом в своем Telegram заявил российский пропагандист Владимир Солевьев.

"Это своего рода ноу-хау. Противник создает помехи в частотах управления квадрокоптером. Мы в результате теряем "птички". Дорого и нерационально. Удилище достаточно эффективно этому противостоит. Как тебе такое, Илон Маск?",- Написал он.

По словам корреспондента, который снимал боевиков, китайские коптеры - редкость в армии "ДНР".

Как ранее сообщал УНИАН, жителю Псковской области Российской Федерации за попытку вывезти с территории Эстонии квадрокоптер для российских военных грозит до 5 лет лишения свободы. Теперь его близкая подруга Оксана Напрягло через "ВКонтакте" собирает деньги на адвоката для него.

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