Деньги собирает профсоюз.

В России от рабочих требуют перечислять часть зарплаты на поддержку так называемых "Л/ДНР". Сбор средств осуществляется через Федерацию независимых профсоюзов России (официальный профсоюз в РФ).

Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа" в Facebook.

"В РФ проходит кампания по поддержке городов, находящихся под контролем НВФ "ЛДНР". К примеру, г. Хрустальный (Красный луч) – куратором закреплена республика Башкортостан, как субъект РФ. На предприятиях Башкортостана (Башкирия) от рабочих предприятий требуют перечислять ежемесячно от 5% до 10% заработной платы для поддержания НВФ "ЛНР" и "ДНР", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные действия зафиксированы и в других регионах РФ, которые закреплены, как кураторы псевдореспублик.

"Рабочие предприятий уже начали высказывать свое недовольство и давать отказ администрации предприятий", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты уже вывезли на территорию РФ более 1 миллиона 185 тысяч украинцев.

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