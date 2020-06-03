Называли "утюгом": в Челябинске храм переехал в здание ночного клуба

Изначально предполагалось, что здание ночного клуба будет общественным туалетом.

В Челябинске на время ремонта в храме Александра Невского службы перенесут в соседнее здание, в котором раньше располагался ночной клуб.

Об этом сообщает Znak.com.

Читайте также"Вернул религию": в Минобороны РФ объяснили, зачем украсили храм для военных мозаикой со Сталиным

Сейчас работники храма ищут добровольцев, чтобы навести порядок в заброшенном помещении.

Храм Александра Невского открылся в бывшем зале ДК «Родина» несколько лет назад. В здании до революции располагалась церковь, из которой с приходом к власти большевиков сделали планетарий и органный зал.

Соседнее с ним помещение в народе зовут «утюгом». Когда его строили, авторы проекта заявляли, что в нём расположится общественный туалет, но после завершения работ там открылся ночной клуб. После смены нескольких владельцев в последние годы «утюг» пустовал.

Как сообщал УНИАН, русская православная церковь окончательно решила разместить мозаику с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил России.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram