Мозаику со Сталиным окончательно разместят в главном храме российских войск (фото)

Также храм хотели украсить Путиным, однако российский президент попросил духовенство РПЦ этого не делать.

Русская православная церковь окончательно решила разместить мозаику с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил России.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Мозаикой с диктатором украсят музей на территории комплекса. Ранее ее хотели разместить внутри церкви, но от идеи отказались, чтобы «не сеять раздор в народе».

Также храм хотели украсить иконой Путина, но российский президент попросил духовенство РПЦ этого не делать.