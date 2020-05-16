Мозаику со Сталиным окончательно разместят в главном храме российских войск (фото)
11:03, 16 мая 2020Русский міръ
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Также храм хотели украсить Путиным, однако российский президент попросил духовенство РПЦ этого не делать.
Мозаикой с диктатором украсят музей на территории комплекса / Скриншот
Русская православная церковь окончательно решила разместить мозаику с изображением Иосифа Сталина в главном храме Вооруженных сил России.
Об этом сообщают российские СМИ.
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Мозаикой с диктатором украсят музей на территории комплекса. Ранее ее хотели разместить внутри церкви, но от идеи отказались, чтобы «не сеять раздор в народе».
Также храм хотели украсить иконой Путина, но российский президент попросил духовенство РПЦ этого не делать.
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