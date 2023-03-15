В сети пишут, что слышали взрыв в районе аэропорта.

14 марта на территории Белгородской области прогремели взрывы, российские власти сообщили о работе противовоздушной обороны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитии российской ПВО 3 ракет над Белгородом и Белгородским районом. "Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения. Повреждения от осколков зафиксированы и нескольких домовладениях Белгородского района", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр Белгорода Антон Иванов заявил, что пострадавших нет. По его словам, в в нескольких домах повреждены окна и крыши, также повреждения получили автомобили. В социальных сетях пишут, что слышали несколько громких взрывов, в том числе в районе аэропорта.

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В то же время начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник в 22:38 в своем Telegram-канале "Генерал Марсель" сообщил о пусках российских ракет. Через несколько минут он добавил, что пока все ракеты взрываются в небе над оккупантами.

Взрывы в Белгороде

Как известно, в Белгородской области после начала полномасштабной войны нередко слышат взрывы.

Оккупанты запускают ракеты по Харьковщине из Белгородской областb, однако иногда они разрываются в небе над Россией. Летом местные Telegram-каналы сообщали о падении таких ракет в области.

В октябре 2022 года ракета, которую захватичики выпустили по Харькову, попала в жилой дом в Белгороде.

В ночь на 13 марта в Белгородской области снова сообщали о работе противовоздушной обороны. Тогда местные власти отчитались о сбитии четырех ракет.

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