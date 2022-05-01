Горожане в соцсетях перепуганы.

Жители Белгорода пожаловались на серию "хлопков" неустановленного происхождения.

На опубликованных в местных пабликах фото виден столп повалившего серого дыма за жилищным сектором.

Происшествие, по словам очевидцев, случилось между 14:10 и 14:25 в воскресенье.

В соцсетях пишут, что, возможно, был взорвана военная база.

Пока никаких комментариев по поводу ЧС от региональных властей нет.

ОБНОВЛЕНО. Взрывы в Белгороде подтвердил в своем Telegram путинский пропагандист Александр Коц.

Он опубликовал видео, на котором несколько вертолетов кружили над городом менее чем за час до пожаров.

Как сообщал УНИАН, на днях прогремели взрывы на нефтебазе в селе Жеча под Брянском. Чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ.

Накануне на фармацевтическом заводе в российском Кургане "Синтез" прогремел взрыв. Предприятие является одним из лидеров производства антибиотиков в России, обеспечивает, прежде всего, госпитальный сектор.

Как известно, в медиа и социальных сетях время от времени появляется информация о взрывах на складах с боеприпасами и пожарах на топливных базах в приграничных с Украиной регионах РФ.

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