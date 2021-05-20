Мужчина предлагал собутыльникам попробовать лимонад, в который заранее подсыпал психотропные вещества седативного действия.

В Москве к 16 года колонии строго режима приговорили Мурата Сабанова, который предлагал прохожим выпить отравленную газировку и грабил их в центре Москвы.

Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

С мая по июнь 2019 года уроженец Кабардино-Балкарии в районе Чистых прудов знакомился с людьми, употребляющими алкогольные напитки. Затем он предлагал им попробовать лимонад, в который заранее подсыпал психотропные вещества седативного действия. Таким образом он усыпил около 30 человек. Сабанов похищал личные вещи и денежные средства жертв. Общая стоимость украденного превысила 370 тысяч гривень.

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Мужчину признали виновным в пяти преступлениях по пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой в особо крупном размере») и в двадцати пяти преступлениях по части 1 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Кроме того, ему вменили пункт «г» части 3 статьи 158 («Кража»), часть 1 и часть 2 статьи 159.3 («Мошенничество с использованием платежных карт»), а также часть 2 статьи 325 («Похищение или повреждение документов») УК РФ.

Также с Сабанова взыщут почти 700 тысяч гривень в пользу гражданских исков потерпевших.

Ранее государственный обвинитель запросил для него 17 лет колонии.

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Автор: Денис Прядко