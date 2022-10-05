При этом он назвал Украину единственной страной, где идеи неонацизма возвели на национальный уровень.

Российский диктатор Владимир Путин назвал Украину страной, где идеи неонацизма возвели на национальный уровень, и заявил, что уважает украинский народ и культуру.

Такие заявление прозвучали на встрече президента РФ с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса "Учитель года".

Путин в своей речи поддержал миф российской пропаганды о "нацистах в Украине".

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Он заявил, что идеи неонацизма есть везде, но ни одна страна кроме Украины не возвеличивает его и не возводит его на национальный уровень. При этом Россия, сказал он, с уважением относится к украинскому народу.

"Мы всегда, и несмотря на трагедию сегодняшних дней, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинскому языку, литературе и так далее. Мы никогда не допускали ничего такого, что на Украине допускается в отношении русской культуры и русского языка. Мы со своей стороны будем идти другим путем: с уважением будем относиться ко всему украинскому", – цинично заявил глава Кремля.

Продолжая, он назвал территории Украины "нашими (российскими) историческими территориями". Российский президент также традиционно обвинил Украину и страны Запада в "попытках подправить историю" и "возвеличивании тех, кто сотрудничал с Гитлером".

Обратился Путин и к теме фейковых референдумов, которые россияне устроили на временно оккупированных территориях 4 областей Украины.

Ничем не подкрепленные и не признанные абсолютным большинством стран результаты голосования, которое проходило в условиях фальсификаций, принуждения и запугивания населения он назвав такими, что "несколько даже не только порадовали, но и удивили".

Он также разбрасывался лживыми обещаниями, касающимися помощи в восстановлении уничтоженных российскими атаками городов Украины, которые РФ "присоединила".

Геноцид украинцев: что стоит знать

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года россияне совершали в Украине многочисленные военные преступления. В частности, массовые зверства и убийства, изнасилования, депортация детей и взрослых, уничтожение объектов инфраструктуры.

Массовые зверства оккупанты совершали, в частности, в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле (Киевская область). Свидетельства военных преступлений, в частности, массовых убийств и пыток мирного населения были обнаружены вследствии и на деоккупированных территориях Харьковской области (Изюм, Купянск).

14 апреля Верховная Рада Украины признала действия, совершенные РФ во время последней фазы вооруженной агрессии РФ против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина официально направила против Российской Федерации иск в Международный суд Организации Объединенных Наций. В иске Украина требует привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

Украина хочет добиться наказания России юридическим путем через Международный суд ООН, Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека. 1 июля Украина подала в Международный суд ООН в Гааге меморандум по сути по делу об обвинении Российской Федерации в геноциде украинцев. У России было три месяца, чтобы подать свои возражения. Теперь Международный суд ООН в Гааге может начать рассматривать по сути дело об обвинениях Российской Федерации в геноциде украинцев.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отмечал, что привлечь к ответственности российского президента Владимира Путина по делу о геноциде будет сложно, ведь ни одного действующего лидера государства никогда не преследовали по такому обвинению.

Попытка аннексии 4 регионов Украины Россией – что стоит знать

Россияне 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России, в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

30 сентября Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ.

2 октября стало известно, что Конституционный суд РФ поддержал присвоение оккупированных территорий Украины - "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей. Уже назначены "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

При этом в Кремле не могут определиться с "границами" временно оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей. По словам советник главы Офиса президента Михаила Подоляка – причина в успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

С момента объявления об аннексии ВСУ уже освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях.

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