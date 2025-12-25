Трамп заявил, что должен вернуться к вопросам Украины, России и Китая, несмотря на Рождество

По словам американского лидера, ему нужно заняться решением важных вопросов в отношении этих стран.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что снова возвращается к активной работе над вопросами, которые связаны с Украиной, Россией и Китаем. По его словам, таким вопросам нужно уделять первоочередное внимание. Об этом он заявил во время рождественского мероприятия в Белом доме.

Известно, что вечером 24 декабря американские СМИ опубликовали график президента на день. Свое утреннее время Трамп провел, играя в гольф, а вечером говорил с детьми по телефону, обсуждая путешествие Санта-Клауса по миру.

Во время одного из разговоров американский лидер подчеркнул, что хотел бы говорить с детьми значительно дольше, однако государственные дела заставляют его обращать внимание на более серьезные темы.

"Можно было бы так говорить весь день. Но нам нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нам нужно вернуться к другим делам, хотя этим можно было бы заниматься весь день", - отметил президент США.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее президент США оценил обсуждение мирного плана по войне в Украине. По его словам, переговоры между Украиной и Россией продолжаются и идут "нормально".

"Мы разговариваем, переговоры идут хорошо, но вы знаете, что я закончил восемь войн. И считаю, что с Россией и Украиной пока еще не решено", - отметил Трамп.

В то же время сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Трампа захватывать корабли с нефтью РФ и передать Tomahawk Украине. Также он заявил, что ожидает, что глава Белого дома поддержит законопроект о введении тарифов на покупку российской нефти и признании России государством-спонсором терроризма за похищение украинских детей.

"Если он (Путин - ред.) на этот раз скажет "нет", вот что, я надеюсь, сделает президент Трамп. Подпишет мой законопроект, у которого 85 соавторов, и введет тарифы против таких стран, как Китай, которые покупают дешевую российскую нефть", - подчеркнул Грэм.

