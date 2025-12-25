В Одессе вынужденно ввели аварийные отключения света: что произошло

По словам главы Одесской ГВА, коммунальные и аварийные службы города работают в усиленном режиме.

В Одессе введены вынужденные аварийные отключения, чтобы не допустить перегрузки поврежденного оборудования. Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

По его словам, ситуация в городе остается контролируемой.

"Энергетики ДТЭК продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы. Пункты несокрушимости в городе работают: они открыты и укомплектованы всем необходимым", - заверил чиновник.

Видео дня

Лысак добавил, что в Одессе коммунальные и аварийные службы города работают в усиленном режиме.

Впоследствии в компании "Инфоксводоканал" сообщили, что из-за аварийного отключения энергоснабжения возникли проблемы с водоснабжением в части города, где отсутствует свет. В частности, речь идет о Киевском районе - одном из крупнейших районов Одессы, а также - жилом массиве "Черемушки".

"Могут наблюдаться временные перебои с водоснабжением в Киевском районе Одессы и ж/м "Черемушки". Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется", - уверяют в водоканале.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме воды, в указанной части города также - перебои с отоплением. В мэрии города объяснили, что в 06:44 произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергетических компаний. Без света остались потребители Одесского района, в том числе частично Одессы.

Ситуация в Одессе и области - последние новости

Как сообщал УНИАН, из-за атаки РФ по Одессе в море попали тонны масла. Экологи считают это экологической катастрофой и предупреждают о последствиях.

"Теперь, когда загрязнение зашло в Одесский залив, экологические и экономические последствия будут значительными. Хуже всего то, что Одесский залив работает как ловушка для поверхностной пленки. То, что в открытом море могло бы растянуться, здесь накапливается и прибивается к нашему берегу. Именно поэтому последствия будут долговременными и тяжелыми - для экосистем, города и людей", - отметил руководитель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

В то же время представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что своими атаками по Одессе Россия стремится отрезать Украину от моря. По его словам, сейчас РФ активнее применяет средства воздушного нападения.

"Их мечты, которые непосредственно коррелируются с их планами, никуда не делись. Устами российского диктатора, они их озвучивают - желание отрезать Украину от моря. Для Украины море - это 90% экспортно-импортных операций, для нас это сверхважно. Поэтому ВМС Украины делают все, чтобы морской коридор работал и в дальнейшем", - отметил Плетенчук.

Вас также могут заинтересовать новости: