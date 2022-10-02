Гауляйтеры Херсонской и Запорожской областей стали "губернаторами"

Конституционный суд Российской Федерации поддержал присвоение оккупированных территорий Украины - "ДНР", "ЛНР", Херсонской и Запорожской областей. Уже назначены "выборы" в "парламенты" на 2023 год.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Согласно так называемому постановлению Конституционного суда "ДНР" и "ЛНР" вошли в состав РФ в статусе "республик". При этом русский язык является "государственным". В то же время Запорожская и Херсонская области считаются "принятыми" в состав России в качестве "отдельных субъектов со своими нынешними названиями".

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Кроме того, гауляйтеры Херсонской и Запорожской областей стали "губернаторами". Также на сентябрь 2023 года назначены выборы в "парламенты" оккупированных территорий Украины.

Российские "референдумы" в Украине - что известно

Россияне 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

Жители захваченных россиянами территорий не хотели участвовать в псевдореферендумах, поэтому оккупанты заставляли их голосовать под дулами автоматов. В результате российская пропаганда сообщила о том, что якобы более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, ЕС и США объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это, президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ.

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