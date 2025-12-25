На Рождество Землю накроет магнитная буря (график)

На Рождество, 25 декабря, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.
Как сообщается, наша планета остается в зоне действия высокоскоростного потока солнечного ветра из большой корональной дыры. Геомагнитное поле было активным в течение последних 24 часов.
В целом, сегодня вероятны активные условия. Существует также вероятность достижения шторма G1.
Ученые говорят, что скорость солнечного ветра продолжает оставаться повышенной.
Магнитные бури уровня G1 - что важно знать и как защититься
Магнитные бури уровня G1 считаются слабыми, однако даже они могут влиять на самочувствие и работу техники. Такие бури возникают из-за потоков солнечного ветра, которые достигают магнитосферы Земли и вызывают её возмущение. Чаще всего при G1 возможны головные боли, усталость, снижение концентрации, перепады давления у метеочувствительных людей.
Чтобы снизить влияние бури, важно соблюдать режим дня: высыпаться, избегать переутомления и стрессов. Рекомендуется пить достаточно воды, ограничить кофе и алкоголь, больше бывать на свежем воздухе. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит контролировать давление и не пропускать приём назначенных лекарств.