На Рождество Землю накроет магнитная буря (график)

Ожидается, что эта буде будет слабой, но все равно некоторые люди могут ощутить ее влияние.

На Рождество, 25 декабря, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, наша планета остается в зоне действия высокоскоростного потока солнечного ветра из большой корональной дыры. Геомагнитное поле было активным в течение последних 24 часов.

В целом, сегодня вероятны активные условия. Существует также вероятность достижения шторма G1.

Видео дня

Ученые говорят, что скорость солнечного ветра продолжает оставаться повышенной.

Магнитные бури уровня G1 - что важно знать и как защититься

Магнитные бури уровня G1 считаются слабыми, однако даже они могут влиять на самочувствие и работу техники. Такие бури возникают из-за потоков солнечного ветра, которые достигают магнитосферы Земли и вызывают её возмущение. Чаще всего при G1 возможны головные боли, усталость, снижение концентрации, перепады давления у метеочувствительных людей.

Чтобы снизить влияние бури, важно соблюдать режим дня: высыпаться, избегать переутомления и стрессов. Рекомендуется пить достаточно воды, ограничить кофе и алкоголь, больше бывать на свежем воздухе. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит контролировать давление и не пропускать приём назначенных лекарств.

Вас также могут заинтересовать новости: