Украинки оказались рядом с россиянином в одном заведении.

В испанском городе Сан-Себастьяне российский провокатор напал на украинок с обвинениями в фашизме.

Видео сняли украинки, вдруг оказавшиеся рядом с россиянином в одном заведении.

Мужчина прицепил на сумку колорадскую повязку и начал снимать конфликт на телефон, перекривляя украинский язык.

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"Как эти пособники орков могут здесь вообще ходить?" - поинтересовалась одна из женщин.

В ответ россиянин начал хамить, обзывая украинок "тупыми б*ндеровцами".

"Посмотрите, тупые б*ндеровцы, хох*питеки. Нет, чтобы быть на войне, сидеть дома… Пет*шня сран*я", - сказал турист. Далее отдыхающий начал подстрекать украинок "идти в атаку". Женщины на провокации не поддались.

"Мы тебя сделаем популярным", - ответили русскому туристу.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на попытке захватить Донбасс. Накануне Путин установил новую дату оккупации региона – 15 сентября. Хоть эксперты из Института изучения войны сомневаются, что армии РФ это удастся, учитывая застопорение в ее продвижении.

С началом сумерек противник активизировался на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, однако силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Бахмутское, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Времовка.

Подтверждено уничтожение живой силы противника на Запорожском направлении. По данным разведки, колонна из грузовиков врага, одна из которых была заполнена телами погибших, направлялась в сторону Бердянска, где размещался крематорий.

На Южнобугском направлении силы обороны успешно отбили наступление противника в районах населенных пунктов Высокополье и Потемкино.

Как отметили в Институте изучения войны, Россия, пользуясь информационной "тишиной" Украины вокруг контрнаступления на юге, продолжает врать о вымышленных "провалах" украинского войска через официальные и неофициальные источники.

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