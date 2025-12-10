Председатель Меджлиса считает, что судьбу Крыма должны определять только Украина и коренной крымскотатарский народ.

Каждый мировой политик не должен в совершенстве знать географию или же историю Крыма и его коренного народа, написал глава Меджлиса Рефат Чубаров в своем Telegram-канале в ответ на заявление президента США Дональда Трампа о том, что Крым "омывается четырьмя океанами".

"Я не настаиваю на том, чтобы каждый мировой политик в совершенстве знал географию или историю Крыма и его коренного крымскотатарского народа", - отметил Чубаров.

В то же время он считает, что имеет полное право ожидать от них элементарного понимания основ международного права. Также председатель Меджлиса напомнил о том, что надо неукоснительно придерживаться фундаментальных принципов Устава ООН, на которых основываются международные отношения.

"Речь идет о суверенном равенстве государств, недопустимости угрозы или применения силы, невмешательстве во внутренние дела, обязанности государств сотрудничать между собой, праве народов на самоопределение, а также добросовестном выполнении международных обязательств", - добавил он.

Председатель Меджлиса подчеркнул, что все эти принципы направлены на сохранение мира и безопасности, развитие взаимного уважения и соблюдение прав человека.

Поэтому он считает, что на основе этих принципов судьбу Крыма имеют право определять только два субъекта - Украинское государство и коренной крымскотатарский народ.

"Попытки других диктовать Украине и крымскотатарскому народу, каким должно быть будущее Крыма, просто не уместны", - заявил Чубаров.

Другие заявления Трампа об Украине

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что якобы понимание того, что Украина не вступит в НАТО, было уже давно и задолго до Путина. При этом, Трамп заявил, что якобы на первой встрече с российским диктатором Владимиром Путиным президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании вступления в НАТО и возвращении Крыма. При этом, по словам главы Белого дома, Зеленский сказал это Путину не очень любезно.

Также мы писали, что президент Украины признал, что, возможно, и говорил о НАТО и Крыме на первой встрече с Путиным, поскольку как тогда, так и сейчас считает, что был прав. По словам Зеленского, Украина действительно хочет вступить в НАТО. Что касается возвращения Крыма, то украинский лидер понимает, что сейчас на это у страны нет сил. Президент Украины добавил, что готов это подтвердить и на последней встрече с Путиным.

