США не могут сократить численность своих войск в Европе до менее чем 76 000 человек, а в Южной Корее - до 28 500 человек.

Конгресс принимает меры, чтобы ограничить возможность Пентагона вывести войска из Европы и Южной Кореи, сообщает Fox News.

Издание отмечает, что это уменьшает беспокойство правительств союзных стран. Закон о национальной обороне на 2026 год предусматривает сохранение численности войск в обоих регионах примерно на текущем уровне.

В документе отмечается, что США не могут сократить численность своих войск в Европе до менее чем 76 000 человек без представления оценки и подтверждения Конгресса, что такой шаг не повредит интересам безопасности США или НАТО.

Видео дня

Издание поделилось, что законопроект устанавливает ограничения на сокращение численности войск в Южной Корее до уровня ниже 28 500 человек.

В случае решения о сокращении Пентагон должен будет заверить Конгресс, что это не ослабит сдерживающее влияние на Северную Корею, а также подтвердить, что с союзниками проведены консультации, а также предоставить обоснование с точки зрения национальной безопасности и оценку регионального влияния.

Примечательно, что законодательство также требует от США сохранить должность Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе (SACEUR), высшую военную должность в НАТО. В законе должна быть закреплена роль, которую традиционно выполнял американский генерал.

Проект Закона о национальном оборонном финансировании на следующий год, как ожидается, должен поступить на стол президента Трампа уже на этой неделе.

Вывод войск США из Европы

Ранее УНИАН сообщал, что верховный главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что сокращение количества войск США в Европе не создаст дополнительной нагрузки на оборону континента. Гринкевич добавил, что уверен в возможностях Европы и Канады. По его словам, в НАТО готовы к любым кризисам и непредвиденным обстоятельствам. К тому же, обещания союзников увеличить расходы на оборону означают, что НАТО "будет более готовым завтра" к противостоянию России.

Также мы писали, что британский писатель, телеведущий и комментатор Джон Кампфнер считает, что из-за постоянной смены позиции американского президента Дональда Трампа Европа оказалась в затруднительном положении, поэтому должна самостоятельно противостоять угрозам со стороны России. Кампфнер отметил, что если Европа хочет пережить будущее нападение России, ее крупные игроки должны быть едины в себе. В то же время, он добавил, что США пока остаются движущей силой НАТО, потому что уровень готовности Европы к борьбе с агрессией РФ еще не достигнут.

Вас также могут заинтересовать новости: