В православный праздник сегодня просят особого исцеления.

10 декабря по новому церковному календарю в Украине вспоминают святителя Иоасафа, епископа Белгородского - мудрого пастыря и одного из самых почитаемых украинских святых. О традициях, народных поверьях, запретах даты, а также какой сегодня праздник церковный отмечают по старому стилю - рассказываем в материале.

Какой праздник сегодня церковный в Украине

10 декабря (23 декабря - дата в старом календаре) - день памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского, а также выдающегося украинского церковного и образовательного деятеля.

Святителя в миру звали Иоаким Горленко. Родился он в Прилуках, в 1705 году, и был родом из знатной семьи - внуком гетмана Данила Апостола, а также дядей писателя Григория Квитки-Основьяненко.

С юности Иоаким стремился к монашеской жизни: он тайно ушел в Межигорский монастырь и там принял постриг, а позже - малую схиму с именем Иоасаф и стал иеродиаконом. Спустя время он стал преподавать и трудиться экклесиархом (тот, кто наблюдает за зданием и порядком богослужения) в Киево-Братском монастыре, со временем - иеромонахом в Софийском соборе и затем игуменом Лубенского Мгарского Спасо-Преображенского монастыря. В 1744 году Иоасафа возвели в сан архимандрита и он стал наместником Троице-Сергиевой лавры. В 1748 году Иоасафа возвели в сан епископа Белгородского и Обоянского, где он служил шесть лет.

Святителя любили и почитали за смирение и праведную жизнь. После смерти его тело долго оставалось нетленным, а у мощей происходили многочисленные исцеления. В 1911 году Иоасафа канонизировали, а в 1991-м его мощи были возвращены в Белгородский собор.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По юлианскому календарю 10 декабря вспоминают чудотворную икону Божией Матери "Знамение" - одну из самых почитаемых в православии. Ранее мы уже писали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.

С какими молитвами обращаются, обычаи даты, чего нельзя делать сегодня

К святителя Иоасафу обращаются с молитвами об исцелении. Святого Мину, память которого совершается также сегодня, почитают как одного из воинов-миротворцев, наряду с Георгием Победоносцем, Дмитрием Солунским и Феодором Стратилатом. Поэтому в этот день молятся о мире, просят святого укрепить в людях доброту и рассудительность, а также обращаются и за исцелением глазных болезней.

В народе этот день называют Мина Красноречивый и верят, что святой помогает отличить свет от тьмы и оберегает от того, что "затуманивает" взгляд и мысли. Каких-либо особых бытовых традиций нет: продолжается подготовка к Рождеству. Тем, кто соблюдает пост, сегодня полагается сухоядение.

По одной из народных примет, женское рукоделие 10 декабря приносит удачу и лад в дом.

Церковь сегодня, как и в любой другой день, не одобряет ссор, ругани, зависти, жадности. Нельзя лениться, сквернословить, злиться и таить обиду, а также отказывать в помощи тем, кто обращается за поддержкой.

По народным представлениям, сегодня не стоит засиживаться дома - день необходимо провести с пользой.

Приметы на 10 декабря

По приметам этого дня можно определить погоду на ближайшие дни:

воробьи с самого утра шумят - к скорому потеплению;

заря багряная - ветер усилится;

дым поднимается вверх столбом - к холодам, стелется низко - к потеплению;

белые облака - к похолоданию.

Смотрят ночью и на звезды: если ярко мерцают - впереди сильная стужа.

