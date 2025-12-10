Многие считают, что электромобили являются надежными транспортными средствами. Хотя это действительно так, анализ Consumer Reports показал, что современные электромобили имеют на 79% больше проблем, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом пишет BGR.
"Это больше связано с тем, что это новые конструкции, в которых используются новые технологии и системы, а недавно представленные модели, как правило, имеют больше проблем, поскольку производители решают проблемы, связанные с их разработкой. Для сравнения, гибридные автомобили имеют на 26% меньше проблем, чем автомобили с ДВС, что свидетельствует о том, что технология может совершенствоваться и становиться более надежной в целом", - подчеркивают в материале.
Однако цифры говорят о том, что на рынке есть электромобили, которые не настолько надежны, как должны быть. Поэтому эксперты назвали четыре таких авто, которые не стоит покупать.
Chevrolet Bolt до 2022 года
Модели 2017-2022 годов имеют риск возгорания аккумулятора. Кроме того, кажется, что существует целый ряд проблем с системами автомобиля.
"Владельцы сообщают о проблемах с камерой заднего вида и технологиями, системой бесключевого доступа, электрическими компонентами и климат-контролем. Другие заметили скрипы, стуки и протечки, особенно в уплотнителях дверей и окон", - добавляют в материале.
Несмотря на то, что Consumer Reports оценивает Bolt достаточно низко, люди, которые имеют эту машину, хвалят ее. Учитывая это, Bolt больше относится к категории "удача или неудача", чем "совсем избегать", однако все равно попадает в этот перечень из-за потенциальных проблем. Хорошая новость заключается в том, что более новые модели, начиная с 2023 года, скорее всего, решили большинство проблем.
2025 Ford F-150 Lightning 2025 года
Многие владельцы пикапов не интересуются электрическими моделями, ведь они требуют значительно большей мощности, поэтому неудивительно, что 2025 Ford F-150 Lightning получил довольно низкую оценку в Consumer Reports.
В издании рассказали о проблемах с электрооборудованием, в частности с аккумуляторами электромобилей, а также проблемы с зарядными устройствами, аксессуарами и электроникой в салоне.
"Экономия топлива на шоссе могла бы быть лучше, а некоторые пользователи сообщают о неисправностях при буксировке, что является важнейшей функцией для многих водителей грузовиков. Не говоря уже о том, что серия регулярно сталкивается с задержками в производстве, включая текущую задержку для новых моделей", - добавляют в BGR.
Toyota Prius Prime 2023 года
Это еще один пример автомобиля, который получил низкие оценки надежности от Consumer Reports, однако в сети можно найти много отзывов пользователей, которые говорят обратное.
"На данный момент Prius Prime 2023 года имеет три проблемы: одна касается зеркала заднего вида, другая - системы определения максимальной грузоподъемности, и наконец, несколько проблем касаются электрических компонентов, таких как двери, защелки или замки", - подчеркивают в издании.
Также пользователи сообщают о проблемах с информационно-развлекательной системой, отмечая, что экран гаснет или работает с перебоями. Кроме того, владельцы говорят о проблемах с Bluetooth и подключением телефона, выхлопной системой и аккумулятором.
"Но есть также много пользователей, которые сообщают, что им нравится эта машина, вспоминая, как приятно на ней ездить и что она в целом работает хорошо. Причина, по которой Prius действительно заслуживает своего места в этом списке, заключается в том, что эта машина в той или иной форме присутствует на рынке с конца 1990-х годов. Тот факт, что, несмотря на изменения в технологии, она все еще имеет проблемы, является показательным", - отметили в BGR.
2024 Tesla Cybertruck 2024 года
Этот автомобиль известен своими проблемами. Несмотря на то, что Model S тоже имеет свои недостатки, Cybertruck страдает от проблем с момента своего выпуска.
Пользователи говорят, что модель "просто не готова", а цена является слишком высокой для того, что она предлагает, если сравнивать с другими моделями электромобилей.
"Есть также положительные отзывы, в которых хвалят размер кузова пикапа, малый радиус поворота, чувствительное управление и универсальность автомобиля в целом. Модели Tesla - не единственные дорогие электромобили с проблемами. На самом деле, один из самых дорогих электромобилей на рынке показывает, что в целом не так с роскошными электромобилями. Вы не всегда платите более высокую цену за высококачественный автомобиль", - подытожили в публикации.
Другие советы автоэкспертов
