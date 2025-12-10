На рынке есть электромобили, которые не настолько надежны, как должны быть.

Многие считают, что электромобили являются надежными транспортными средствами. Хотя это действительно так, анализ Consumer Reports показал, что современные электромобили имеют на 79% больше проблем, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Об этом пишет BGR.

"Это больше связано с тем, что это новые конструкции, в которых используются новые технологии и системы, а недавно представленные модели, как правило, имеют больше проблем, поскольку производители решают проблемы, связанные с их разработкой. Для сравнения, гибридные автомобили имеют на 26% меньше проблем, чем автомобили с ДВС, что свидетельствует о том, что технология может совершенствоваться и становиться более надежной в целом", - подчеркивают в материале.

Однако цифры говорят о том, что на рынке есть электромобили, которые не настолько надежны, как должны быть. Поэтому эксперты назвали четыре таких авто, которые не стоит покупать.

Chevrolet Bolt до 2022 года

Модели 2017-2022 годов имеют риск возгорания аккумулятора. Кроме того, кажется, что существует целый ряд проблем с системами автомобиля.

"Владельцы сообщают о проблемах с камерой заднего вида и технологиями, системой бесключевого доступа, электрическими компонентами и климат-контролем. Другие заметили скрипы, стуки и протечки, особенно в уплотнителях дверей и окон", - добавляют в материале.

Несмотря на то, что Consumer Reports оценивает Bolt достаточно низко, люди, которые имеют эту машину, хвалят ее. Учитывая это, Bolt больше относится к категории "удача или неудача", чем "совсем избегать", однако все равно попадает в этот перечень из-за потенциальных проблем. Хорошая новость заключается в том, что более новые модели, начиная с 2023 года, скорее всего, решили большинство проблем.

2025 Ford F-150 Lightning 2025 года

Многие владельцы пикапов не интересуются электрическими моделями, ведь они требуют значительно большей мощности, поэтому неудивительно, что 2025 Ford F-150 Lightning получил довольно низкую оценку в Consumer Reports.

В издании рассказали о проблемах с электрооборудованием, в частности с аккумуляторами электромобилей, а также проблемы с зарядными устройствами, аксессуарами и электроникой в салоне.

"Экономия топлива на шоссе могла бы быть лучше, а некоторые пользователи сообщают о неисправностях при буксировке, что является важнейшей функцией для многих водителей грузовиков. Не говоря уже о том, что серия регулярно сталкивается с задержками в производстве, включая текущую задержку для новых моделей", - добавляют в BGR.

Toyota Prius Prime 2023 года

Это еще один пример автомобиля, который получил низкие оценки надежности от Consumer Reports, однако в сети можно найти много отзывов пользователей, которые говорят обратное.

"На данный момент Prius Prime 2023 года имеет три проблемы: одна касается зеркала заднего вида, другая - системы определения максимальной грузоподъемности, и наконец, несколько проблем касаются электрических компонентов, таких как двери, защелки или замки", - подчеркивают в издании.

Также пользователи сообщают о проблемах с информационно-развлекательной системой, отмечая, что экран гаснет или работает с перебоями. Кроме того, владельцы говорят о проблемах с Bluetooth и подключением телефона, выхлопной системой и аккумулятором.

"Но есть также много пользователей, которые сообщают, что им нравится эта машина, вспоминая, как приятно на ней ездить и что она в целом работает хорошо. Причина, по которой Prius действительно заслуживает своего места в этом списке, заключается в том, что эта машина в той или иной форме присутствует на рынке с конца 1990-х годов. Тот факт, что, несмотря на изменения в технологии, она все еще имеет проблемы, является показательным", - отметили в BGR.

2024 Tesla Cybertruck 2024 года

Этот автомобиль известен своими проблемами. Несмотря на то, что Model S тоже имеет свои недостатки, Cybertruck страдает от проблем с момента своего выпуска.

Пользователи говорят, что модель "просто не готова", а цена является слишком высокой для того, что она предлагает, если сравнивать с другими моделями электромобилей.

"Есть также положительные отзывы, в которых хвалят размер кузова пикапа, малый радиус поворота, чувствительное управление и универсальность автомобиля в целом. Модели Tesla - не единственные дорогие электромобили с проблемами. На самом деле, один из самых дорогих электромобилей на рынке показывает, что в целом не так с роскошными электромобилями. Вы не всегда платите более высокую цену за высококачественный автомобиль", - подытожили в публикации.

