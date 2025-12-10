От того, насколько свежим и увлажненным будет ваше дерево, будет зависеть, как долго будет держаться его естественный аромат.

Многие помнят, что мало какой арромат может сравниться с тем, как пахнет свежая елка перед новогодними праздниками в доме. Но как сохранить этот приятный запах как можно дольше? Об этом эксперты рассказали в комментарии для сайта известной советчицы Марты Стюарт.

Руководитель программы городского лесоводства и сертифицированный ISA арборист в Фонде Arbor Day Эрик Норт рассказал, что большинство людей предпочитают запах елей, а не сосен. А совладелец фермы рождественских елок Piper Mountain в Ньюбурге, штат Мэн, Джесси Джимерсон добавил, что с Рождеством чаще всего ассоциируется аромат пихты бальзамической.

Чтобы получить полную дозу аромата ели, Норт рекомендует удалить часть плоских зеленых хвоинок, сломать их пополам или раздавить. "Вдохните глубоко и перенесите себя в праздники", - говорит он.

Видео дня

Сосны также имеют свежий аромат, напоминающий только что срубленную древесину. Некоторые виды сосен имеют легкий цитрусовый или пряный аромат, но доминирующие ноты землистые и свежие.

Аромат елок зависит от окружающей среды и генетики. "Деревья имеют удивительное количество химических соединений, которые выполняют широкий спектр биологических функций", - рассказал Норт.

По его словам, люди чувствуют запах эфирных масел, что является широким названием для группы биохимических веществ, называемых терпеноидами. Деревья с большим количеством эфирных масел производят более сильный аромат.

Норт добавил, что в чем лучших условиях росло дерево, тем больше оно сможет отдать эфирных масел.

Как сделать так, чтобы рождественская елка дольше пахла

От того, насколько свежим и увлажненным будет ваше дерево, будет зависеть, как долго будет держаться его естественный аромат. Ведь сухое дерево пахнет не так сильно, как свежее и хорошо увлажненное. Поэтому эксперты советуют держать дерево в воде постоянно.

Прежде чем заносить дерево внутрь, отрежьте примерно от 1,5 до 2,5 см ствола, чтобы улучшить поглощение воды, а затем как можно скорее поставьте его в воду уже в помещении. После того, как вы установите елку, убедитесь, что в подставке всегда будет достаточно воды.

"Не допускайте, чтобы вода опускалась ниже основания ствола. Люди часто удивляются, как быстро деревья выпивают воду, особенно в первые несколько дней, поэтому установите напоминание о постоянном пополнении воды. Я также рекомендую не ставить елку вблизи источника тепла", - говорит Джимерсон.

Как долго держится аромат рождественской елки

По словам Норта, продолжительность аромата зависит от нескольких факторов, таких как когда было срублено дерево, вид дерева и частота полива. Обычно, чем дольше дерево стоит на участке, тем меньше времени у вас есть, чтобы наслаждаться его ароматом.

Вот почему Джимерсон рекомендует покупать свежесрубленное дерево, если это возможно. Учитывая эти факторы, Норт говорит, что обычно можно ожидать, что дерево будет оставаться ароматным около месяца, если его хорошо поливать.

Как украсить елку

Напомним, что в этом году в тренде разнообразные колокольчики, банты, украшения синего и розового цветов. Дизайнеры советуют сочетать текстуры и стили. чтобы главное новогоднее украшение дома было уникальным и роскошным. Гирлянды предлагают выбирать теплых, сдержанных цветов.

Вас также могут заинтересовать новости: