Причиной возмущения стала цена Unity Bag.

Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп оказалась под шквалом критики после того, как прорекламировала эксклюзивную сумку за 2800 долларов, созданную в поддержку ее инициативы Fostering the Future.

Трамп поделилась публикацией дизайнера Александры Гуччи Зарини - правнучки основателя бренда Gucci - которая представила Unity Bag. 20% прибыли от продажи обещают направить на поддержку программы для детей из приемных семей. Мелания поблагодарила дизайнера, подчеркнув, что такие инициативы дают молодежи шанс получить образование и финансовую независимость.

Как пишет Radar Online, в сети назвали сообщение тотальным провалом и пощечиной по лицу американцам, которые сейчас сталкиваются с кризисом стоимости жизни. Критики заявили, что в стране продолжается серьезный экономический кризис, а стоимость сумки значительно превышает возможности рядовых американцев. Возмущение вызвало и то, что на благотворительность идет лишь 20% суммы.

Unity Bag - это лимитированная коллекционная модель, которая продается онлайн и в магазине на Rodeo Drive в Беверли-Хиллз. Сумка украшена золотой именной пластиной и позиционируется как предмет коллекционной роскоши.

Напомним, на днях в Белом доме заявили, что в Украину удалось вернуть семерых похищенных Россией детей. Согласно заявлению, этому поспособствовала первая леди США.

